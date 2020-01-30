شكرا لقرائتكم الونش ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لأول أغسطس الأنجولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الونش خضع لاختبار طبى اليوم قبل التدريبات ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال مران الفريق بأنجولا بالأمس، وذلك بسبب كدمة بسيطة في كاحل القدم، وبذلك أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة وفقا لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ووصلت بعثة الزمالك إلى أنجولا، أمس الأربعاء، وخاض الفريق تدريب استشفائى، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل وفضل كارتيرون إراحة محمود علاء مدافع الفريق الأساسى من رحلة أنجولا واصطحاب الثلاثى محمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام حيث يعد الونش وإلى جانبه عبد الغنى الأقرب للظهور فى التشكيلة البيضاء فى مواجهة أول أغسطس.

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وتأتى مباراة الزمالك مع أول أغسطس بمثابة تحصيل حاصل في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما ضمن الزمالك تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك التى اختارها كارتيرون لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.