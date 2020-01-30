شكرا لقرائتكم خالد أبو راشد: بيان الهيئة لم يوضح تفاصيل المخالفات المرتكبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن بيان الهيئة العامة للرياضة لم يوضح المخالفات المرتكبة على الأشخاص الذين ذكرت عقوباتهم فيه.
وكشف أبو راشد لـ"في المرمى": العقوبات الصادرة من هيئة الرياضة على أفراد وليست على نادي الأهلي، وهو قانوني شكليا، ولكنه أوضح العقوبات ولم يحدد المخالفات المرتكبة.
وأضاف: القرار بين أن هناك مخالفات تتعلق بلجنة الاحتراف وإحالة المسيئين إلى الجهات المعنية، ومحمد الجهني هو عضو في الجمعية العمومية للنادي ومستشار للأمير منصور بن مشعل، وتمنيت أن بيان الهيئة وضح المخالفات لنعلم هل كانت العقوبات صحيحة أم لا.
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