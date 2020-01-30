نقل مباراتي الأهلي والاتحاد إلى الشرائع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، نقل لقاء الأهلي والاتفاق ضمن الجولة الـ 17 والمقرر إقامته الخميس 6 فبراير المقبل، ولقاء الاتحاد وضمك ضمن الجولة الـ 18 والمقرر إقامته الاثنين 10 فبراير من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، على أن يقام اللقاءان في نفس توقيتهما المحدد 8:20م.
وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاء جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بأعمال الصيانة خلال الفترة من 29 يناير إلى 20 فبراير.
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