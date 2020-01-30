قمة لايبزيغ ومونشنغلادباخ على وقع انتفاضة بايرن ولمعان هالاند

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يبحث لايبزيغ المتصدر عن فوز ضروري على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الثالث للحفاظ على موقعه في المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، بعد انتفاضة بايرن ميونيخ وانطلاقة صاروخية لمهاجم دورتموند الجديد النروجي إرلينغ هالاند.

فبعد بداية موسم مخيبة أدت الى اقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وحلول هانزي فليك بدلا منه، ارتقى بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، الى مركز الوصافة مع خمسة انتصارات متتالية ليبتعد بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ المتصدر.

أما دورتموند الباحث ايضا عن تعويض بدايته البطيئة، فقد انتدب لاعبا رائعا هو النروجي اليافع هالاند (19 عاما) ليسجل خمسة أهداف في مباراتين بعد نزوله من دكة البدلاء، ويقلص الفريق الاصفر الفارق مع المتصدر الى اربع نقاط.

وأدت خسارة لايبزيغ الاخيرة امام اينتراخت فرانكفورت صفر-2 الى اشعال المنافسة على الصدارة، وسيكون مونشنغلادباخ قادرا على استعادتها بحال فوزه على ارض لايبزيغ وعدم فوز بايرن ميونيخ السبت على ارض ماينتس الخامس عشر.

ويحقق مونشنغلادباخ الذي تصدر ثماني مراحل تواليا في النصف الاول من الدوري، موسما جيدا مع مدربه الشاب ماركو روزه المولود في لايبزيغ والقادم من تدريب ريد بول سالزبورغ النادي الشقيق للايبزيغ.

وبدأ روزه (43 عاما) يكتسب القدرات التكتيكية عندما كان مدافعا في نهاية مسيرته مع ماينتس الذي كان يشرف عليه يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي بطل أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لمصلحة لايبزيغ الذي يشرف عليه مدرب شاب ايضا هو يوليان ناغلسمان، وذلك بثلاثية لهدافه الدولي تيمو فيرنر (3-1).

ورأى ناغلسمان (32 عاما) بعد تعيينه "نخوض هذا الموسم برغبة إحراز اللقب. نحن في موقع التحدي لبايرن".

ويعول مونشنغلادباخ على اقوى دفاع في الدوري (21)، وقال لاعبه لارس شتيندل بعد الفوز الاخير على ماينتس (3-1) "انقذنا يان (الحارس السويسري سومر) مرة بعد مرة هذا الموسم. لدينتا حارس رائع نعتمد عليه".

كما يتميز مونشنغلادباخ بقلبه تأخره أكثر من مرة، وقد حصد 12 نقطة بعد تخلفه صفر-1، مرتان امام ماينتس وضد فورتونا دوسلدورف وبايرن ميونيخ. علق لاعب وسطه يوناس هوفمان "نحن فريق ايجابي لا يدفن رأسه ابدا في الرمال. لا عجب بحصدنا هذا الكم من النقاط بعدما نكون متأخرين، وهذا يظهر ذهنية الفريق".

في المقابل ، يعول لايبزيغ على مهاجمه الدولي فيرنر (23 عاما) صاحب 20 هدفا حتى الان، وبفارق هدف عن متصدر ترتيب الهدافين البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

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لكن مدربه ناغلسمان الذي انتقد بشدة رغبة لاعبيه بتحقيق الفوز الاسبوع الماضي حصل على دعم ادارته. قال المدير الرياضي ماركوس كروشه "له كامل الحق بتناول هذا الموضوع وبهذه الطريقة".

- صراع رباعي على الصدارة -

في المقابل، ينوي بايرن تحقيق فوزه السادس تواليا معولا على نجاعة ليفاندوفسكي الباحث عن لقب الهداف للمرة الخامسة في مسيرته.

وقال زميله الكندي الشاب الفونسو ديفيس بعد الفوز الاخير الساحق على شالكه 5-صفر "أن تشاهده (ليفاندوفسكي) يلعب وانت بهذه السن الصغيرة أمر رائع. تشاهد سحره عندما تتدرب معه كل يوم وتخوض معه المباريات. تسجيله هذا الكم من الاهداف يرسم الضحكة على وجه الجميع".

وبعد مواجهة ماينتس، يخوض بايرن الاسبوع المقبل مباراة قمة امام ضيفه لايبزيغ.

وعكر تمرين بايرن الاربعاء مشادة بين لاعب الوسط ليون غوريتسكا والمدافع المخضرم جيروم بواتنغ. واشارت صحيفة "بيلد" الى ان بواتنغ ضرب غوريتسكا بعد تدخل عنيف منه، ما استدعى تدخل المدرب فليك وليفاندفوسكي لتفريقهما قبل ان ينشرا صورة مشتركة على مواقع التواصل.

وبعد الفوز على هرتا برلين 4-صفر وشالكه 5-صفر، قال حارس بايرن الدولي المخضرم مانويل نوير "دفاعنا مرصوص ولدينا زيادة عددية غالبا في الخلف، ونلعب بثقة كبيرة ونقوم بالسيطرة".

وتتركز الانظار مجددا على هالاند مهاجم دورتموند الباحث عن لقب اول منذ 2012، وذلك بعد تسجيله 5 أهداف في 59 دقيقة فقط خلال الفوزين على اوغسبورغ (5-3) وكولن (5-1).

واصبح لاعب ريد بول سالزبورغ النمسوي السابق اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل خمسة اهداف في اول مباراتين له، وهو يأمل في رفع رصيده اللافت عندما يحل فريقه على اونيون برلين الحادي عشر السبت.

وتشهد المرحلة ايضا مواجهة قوية بين باير ليفركوزن الخامس والفائز في آخر ثلاث مباريات مع هوفنهايم السابع والفائز ثلاث مرات في آخر اربع مباريات.