رين لتشديد الخناق على مرسيليا في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - يسعى رين الثالث إلى تشديد الخناق على مرسيليا الثاني عندما يستضيف نانت الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويدخل رين المباراة منتشيا بمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا ببلوغه الدور ربع النهائي الثلاثاء اثر تغلبه على مضيفه أنجيه 5-4 بعد التمديد.

ويسعى رين الى العودة الى سكة الانتصارات محليا بعد سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه نيس 1-1 في المرحلة الماضية، ما فوت عليه فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عن مرسيليا الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه أنجيه.

ويمني رين النفس باستغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي نانت الذين خسروا المباراتين الاخيرتين على أرضهم امام ليون 3-4 في دور الـ32 لمسابقة الكأس وبوردو صفر-1 في الدوري.

ويتخلف رين بفارق 5 نقاط عن مرسيليا الذي تنتظره رحلة صعبة إلى بوردو العاشر والذي أوقف في المرحلة الماضية سلسلة أربع هزائم متتالية بفوزه على نانت.

لكن مهمة بوردو لن تكون سهلة أمام مرسيليا المنتشي ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بفوزه الكبير على ضيفه ستراسبورغ 3-1 الأربعاء.

وتتجه الأنظار السبت إلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة والذي سيكون مسرحا لقمة المرحلة بين باريس سان جرمان المتصدر ومونبلييه الرابع.

ويبتعد باريس سان جرمان 10 نقاط في الصدارة وهو بلغ ربع نهائي مسابقة الكأس الأربعاء بإنهائه مغامرة بو ثالث الدرجة الثالثة بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

وأراح الألماني توماس توخل مدرب النادي الباريسي جميع العناصر الأساسية في المباراة ضد بو ودفع بالأرجنتيني ماورو إيكاردي فقط أساسيا حيث جلس كيليان مبابي والايطالي ماركو فيراتي والارجنتيني انخل دي ماريا والسنغالي إدريسا غي وبريسنل كيمبيمبي على دكة البدلاء. غاب عنه القائد البرازيلي تياغو سيلفا ومواطناه المصاب ماركينيوس والنجم نيمار دا سيلفا والاسباني خوان برنات والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي توما مونييه والاوروغوياني إدينسون كافاني المرشح للانتقال الى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومنح توخل شارة القائد للارجنتيني لياندرو باريديس كما أعطى فرصة اللعب للاسبانيين اندر هيريرا وبابلو سارابيا، فافتتح الاول التسجيل في الشوط الاول وأضاف الأخير الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني.

لكن مونبلييه لن يكون لقمة سائغة كونه يدخل المباراة بعد ثلاث انتصارات متتالية خولته الارتقاء الى المركز الرابع.

ويواجه مونبلييه مطاردة قوية من ليون ونانت اللذين يتخلفان عنه بفارق نقطة واحدة.

ويحل ليون ضيفا على نيس الثاني عشر الأحد، علما بأنهما يلتقيان مساء اليوم في نيس أيضا ضمن ثمن نهائي مسابقة الكأس.

ويلتقي الجريحان ستراسبورغ وليل السبت أيضا بعدما ودعا مسابقة الكأس الأربعاء، الأول بخسارته امام مضيفه مرسيليا 1-3 والثاني أمام مضيفه إيبينال من الدرجة الرابعة 1-2.

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وهنا البرنامج (توقيت غرينتش):

- الجمعة:

(20:45) رين - نانت

- السبت:

(17:30) باريس سان جرمان - مونبلييه

(20:00) اميان - تولوز

ستراسبورغ - ليل

نيم - موناكو

ديجون - بريست

انجيه - رينس

- الأحد:

(15:00) نيس - ليون

(17:00) متز - سانت اتيان

(21:00) بوردو - مرسيليا