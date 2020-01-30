ديوكوفيتش يقهر فيدرر ويبلغ النهائي الثامن في ملبورن









اسماء السيد - قهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب غريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث عندما تغلب عليه 7-6 (7-1) و6-4 و6-3 وبلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي الأحد المقبل مع النمسوي دومينيك تييم الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف السابع.

وهي المباراة النهائية الـ26 لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام المتوج بألقابها 16 مرة، بينها سبع مرات في سبع مباريات نهائية في ملبورن علما بأنها كانت باكورة ألقابه الكبرى عام 2008.

وبات ديوكوفيتش على مشارف لقبه السابع عشر الكبير والاقتراب من الكبيرين فيدرر صاحب الرقم القياسي (20 لقبا) والإسباني رافايل نادال (19 لقبا) الذي خرج من ربع النهائي الأربعاء على يد تييم.

وواصل ديوكوفيتش تفوقه على فيدرر في المواجهة الـ50 بينهما حيث تغلب عليه للمرة السابعة والعشرين مقابل 23 خسارة، فأنهى حلمه بمعادلة رقمه القياسي في عدد الالقاب في ملبورن والظفر باللقب الـ21 في الغراند سلام.

ولم يفز السويسري البالغ من العمر 38 عاما على ديوكوفيتش في الغراند سلام منذ عام 2012 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، قبل أن يخسر بعدها في نهائي البطولة الإنكليزية عامي 2014 و2015، نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2015، نصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2016، وأخيرا نهائي ويمبلدون العام الماضي حين حقق الصربي فوزه الخامس تواليا على فيدرر في كافة الدورات والبطولات، قبل أن يسترد الأخير اعتباره أواخر العام بالفوز في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية.

وبدأ فيدرر المباراة بقوة وكان في طريقه الى حسم المجموعة الاولى بسهولة بعدما تقدم 4-1 و5-2 والإرسال بحوزته لحسمها، لكن ديوكوفيتش عاد بقوة وفرض التعادل 5-5 ثم 6-6 قبل ان يحسمها بشوط فاصل.

وتأثر فيدرر كثيرا عقب خسارة المجموعة الاولى فضلا عن معاناته من اصابة دفعته الى طلب الطبيب والعودة الى غرف الملابس للعلاج عقب المجموعة الاولى.

وقال ديوكوفيتش "كنت متوترا في بداية المباراة لكنني نجحت في ضبط أعصابي واللعب بأفضل طريقة وكسبت المجموعة الاولى، عندها ارتحت نسبيا وواصلت تألقي حتى النهاية لان ذلك كان مهما بالنسبة لي".

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وأضاف "أشكر فيدرر على اللعب رغم معاناته من الاصابة، لم يكن في افضل حالاته، كل الاحترام له على خوضه هذه المباراة".

- مجموعة أولى مثيرة -

وجاءت المجموعة الأولى مثيرة بين اللاعبين اللذين تبادلا خلالها كسر الارسال مرتين في تسعة أشواط، وأهدر فيدرر فرصة حسمها والإرسال بحوزته في الشوط العاشر.

واحتاج فيدرر الى ست دقائق لكسب الشوط الأول، ونجح في كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني ليتقدم 2-صفر، لكن الصربي رد التحية مباشرة كاسرا ارسال السويسري ليقلص الفارق 1-2.

وعاد فيدرر لكسر إرسال ديوكوفيتش للمرة الثانية في الشوط الرابع ليتقدم 4-1 بعد 21 دقيقة، ثم 5-2 قبل أن يحصل على فرصة حسم المجموعة الاولى في صالحه والارسال بحوزته في الشوط التاسع (5-3)، لكن ديوكوفيتش حرمه من ذلك بكسر إرساله للمرة الثانية مقلصا الفارق الى 4-5، ثم أدرك التعادل 5-5 ثم 6-6 قبل ان يحسم الشوط الفاصل في صالحه 7-1 منهيا المجموعة 7-6 في 62 دقيقة.

وطلب اللاعبان الطبيب عقب المجموعة الاولى: فيدرر لمعاناة من الام في الظهر حيث دخل غرفة الملابس للعلاج، وديوكوفيتش لمشاكل في البطن حيث منحته الطبيبة حبة دواء.

وحافظ اللاعبان على إرسالهما في المجموعة الثانية حتى الشوط التاسع عندما تقدم ديوكوفيتش 5-4، قبل أن يكسر ارسال فيدرر في الشوط العاشر وينهيها في صالحه 6-4 في 41 دقيقة.

وفعلها ديوكوفيتش في الشوط السادس من المجموعة الثالثة ليتقدم 4-2 ثم 5-2 قبل أن يكسبها 6-3.