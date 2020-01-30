WWE تعود مرة أخرى إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية







اسماء السيد - أعلنت منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» رسمياً صباح اليوم عودة عروضها إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة المملكة العربية السعودية. وستستضيف العاصمة السعودية الرياض في يوم 27 فبراير القادم عرض «سوبر شوداون» بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة الحرة. وقد تم الإعلان رسمياً عن مكان وموعد إقامة هذا الحدث الضخم خلال البث المباشر لعرض رويال رامبل الشهير. Advertisements وسيكون هناك المزيد من التفاصيل والمعلومات حول عرض سوبر شوداون الرياض في الأيام القليلة القادمة. ولمتابعة جميع الأخبار وآخر العروض الخاصة بعالم WWE يرجى زيارة الموقع الرسمي على الرابط التالي: https://arabic.wwe.com/

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