شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يطلب رسميًا استعارة بودى من دجلة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشف مصدر متطلع بوادى دجلة أنه من الأقرب إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.

وأعلن مسئولو وادى دجلة ضم الغانى رودنى أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

وحقق وادى دجلة نتيجة ايجابية بالتعادل مع الزمالك ايجابيا بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.