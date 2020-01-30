شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الثلاثة الكبار فى المنتخب الأولمبى بطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، اجتماعاً خلال الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة برنامج إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2020، وأسماء اللاعبين الثلاثة الكبار فى القائمة النهائية للأولمبياد.

ج: هناك أكثر من مركز يرغب المدير الفنى للفراعنة فى تدعيمها قبل الأولمبياد، وتحديدا حراسة المرمى، خاصة أن الحراس الثلاثة محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان لا يشاركون مع أنديتهم بشكل منتظم.

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ج: بالتأكيد.. ووفقا لتصريحات المدير الفنى، ففى حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيضطر للاستعانة بحارس مرمى جاهز، والأقرب هو محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.

ج: بالطبع.. يرغب شوقى غريب فى الاستعانة بنجم ليفربول الإنجليزى فى قائمة الأولمبياد، إلا أن الأمر فى يد اللاعب، وكذلك يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، خاصة أن موعد الأولمبياد يتزامن مع معسكرات الريدز استعدادا للموسم الكروى الجديد.

ج: يفاضل شوقى غريب بين اسمين حتى الآن هما أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك للاستعانة بأحدهما على أن يحسم قراره النهائى فى يونيو المقبل.