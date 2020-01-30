شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب دمياط الجديدة يستضيف منافسات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مركز شباب دمياط الجديدة منافسات المجموعة الثالثة بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، خلال الفترة من 28 يناير الجارى حتى 5فبراير المقبل، بمشاركة محافظات (الشرقية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ودمياط).

ففى المباراة الافتتاحية تغلب منتخب الشرقية للصم على منتخب كفرالشيخ بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخبا بورسعيد ودمياط سلبياً، بينما تغلب منتخب الإسماعيلية على منتخب السويس بهدفين نظيفين فى أولى جولات المجموعة، وفى الجولة الثانية تغلب منتخب الإسماعيلية على منتخب الشرقية بهدف دون رد، وتغلب منتخب كفر الشيخ على منتخب دمياط.

وفى الجولة الثالثة يلتقى منتخب السويس مع منتخب دمياط، ويلتقى منتخب الشرقية مع منتخب بورسعيد ويلتقى منتخب كفرالشيخ مع منتخب الإسماعيلية.

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ويلتقى فى الجولة الرابعة من المجموعة منتخب السويس مع منتخب كفر الشيخ ويلتقى منتخب الإسماعيلية مع منتخب بورسعيد ويلتقى منتخب دمياط مع منتخب الشرقية، فيما يلتقى فى الجولة الخامسة والأخيرة منتخب الإسماعيلية مع منتخب دمياط ويلتقى منتخب الشرقية مع منتخب السويس ويلتقى منتخب بورسعيد مع منتخب كفرالشيخ.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتى انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، وتختتم منافسات المجموعات بمحافظة مطروح مارس المقبل.

ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بنى سويف) وتقام بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وتقام بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثانى من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائى بمحافظة الاسكندرية مطلع أبريل2020 .