شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف ماذا فعل صالح جمعة فى مران الأهلى اليوم قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت العدسات صورة لصالح جمعة فى مران الأهلى الصباحى اليوم، الخميس، وهو يتبادل الأحاديث والضحكات مع زملائه قبل انطلاق مران الفريق الأخير استعدادا لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعد الاتجاه الأقرب هو بقاء صالح جمعة لاعب وسط الأهلى حتى نهاية الموسم مع فريقه، بعد فشل جميع محاولات تسويقه، سواء محلياً أو خارجياً، على الرغم من رفض السويسرى رينيه فايلر لفكرة استمراره مع الفريق، وإعلانه رحيل اللاعب خلال أحد المؤتمرات الصحفية على خلفية خلافه مع اللاعب.

وقال مسئولو الأهلى، "لم تصلنا عروض لصالح جمعة سواء داخلية أو خارجية، والاتجاه الأقرب هو بقاؤه حتى نهاية الموسم، فايلر أكد أنه لن يعتمد عليه بأى شكل، وبالتالى فالرحيل سيكون نهاية اللاعب حتى وإن تأخر الأمر لنهاية الموسم".

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وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة، عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

وترفض الأندية المجازفة بالتعاقد مع صالح جمعة بسبب شكوى إدارة الأهلى المتكررة من عدم التزام اللاعب، كما أن صالح جمعة بالغ فى طلباته المالية عند الدخول فى مفاوضات مع أى نادٍ خلال الفترة الأخيرة.

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