شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس رحلة الزمالك من القاهرة للعاصمة الأنجولية لواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو يتضمن كواليس رحلة الفريق من القاهرة إلى لواندا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وظهر لاعبو الزمالك فى مطار القاهرة ووصلهم إلى مطار لواندا، وأحاديث جانبية ومداعبات بين اللاعبين.

ويعانى لاعبو الزمالك من ارتفاع فى درجة الحرارة والرطوبة فى لواندا قبل مواجهة أول أغسطس، ما استدعى إصدار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تعليماته للاعبى الفريق بتناول كميات كبيرة من المياه والعصائر خلال فترة تواجد الزمالك فى أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتعتبر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل "تحصيل حاصل" بعدما ضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الاولي خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما خرج من البطولة كل من أول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي عن المجموعة الاولي.

كما حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي علي منح الحراس الثلاثة محمود جنش ومحمد عواد محمد صبحي جرعات تدريبية مكثفة قبل مباراة السبت المقبل، خاصة في ظل غياب محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق بسبب اراحته من ضغط المباريات.

وشهدت التدريبات تألق الثلاثي بشكل لافت للنظر ، ويغيب عن حراس مرمي الزمالك في مباراة اول أغسطس الانجولي محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق بعد استبعاده من القائمة للراحة وخوفا من تعرضه للارهاق.