شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشالنجر بأستراليا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس، اليوم الخميس، على البلجيكى كيمر كوبينس، ليتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشالنجر بيرنى بأستراليا للتنس، وحقق "صفوت" الفوز فى مباراته الأولى ببطولة تشالنجر بالتغلب على منافسه الكرواتى بورنا جوجو، ليصعد للدور الثانى للبطولة التى تقام بنظام التشالنجر ثم تأهل إلى ربع النهائى بعد إقصاء اللاعب البلجيكى.

بدأ صفوت الموسم بتالق ببطولة أستراليا المفتوحة، إحدى بطولات الجراند سلام واستطاع الوصول للدور الأول فى إنجاز كبير لم يحقق لاعب مصرى فى أستراليا منذ 42 وأيضا استطاع التأهل لأولمبياد طوكيو كاول لاعب تنس مصرى يصعد للأولمبياد فى موسم هو الافضل حتى الآن فى تاريخ اللاعب.

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ويعتبر تصنيف محمد صفوت رقم 172 عالميًا وهو الأول وعربيا، وواجه فى مباراته الافتتاحية فى بطولة أستراليا المفتوحة المصنف رقم 82 عالميا الفرنسى جريجور بارير، وامتدت المباراة لأربعة ساعات حيث تقدم صفوت بالمجموعة الأولى قبل أن يتراجع فى باقى المجموعات وخسر بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة جاءت نتائجها كالتالى: 7/6 6/7 4/6 6/7.

وتواجد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة المنافسة للوصول إلى نهائى البطولة والمنافسة على لقبها بعدما استطاع اليوم إقصاء لاعب بلجيكا فى البطولة المقامة خلال الوقت الحالى فى أستراليا إلى جانب مواصلة سعيه نحو مواصلة التقدم فى التصنيف العالمى.