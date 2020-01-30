شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلى أمام الإنتاج وعودة دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بعد قليل بالجولة الــ15 بالمسابقة المحلية، وشهد التشكيل إشراك الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف بجانب عودة محمود دونجا لاعب الوسط بشكل أساسى وجاء كاملا كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف

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على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة واستغلال الانتعاشة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدوري المحلى ، ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الانتاج الحربى مكون من : " محمد فوزى، محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، شيلونجو".

فى المقابل شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى مكون من : "عامر عامر ، أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدى ، محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل ، محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا".