شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه "إيروسبورت" وديا اليوم استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادى مصر المقاصة مباراة ودية مساء اليوم أمام فريق إيرو سبورت "أحد فرق الدرجة الثالثة" على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وذلك فى إطار استعدادات المقاصة لمباراته المقبلة بالدورى أمام سموحة.

ويسعى جمال عمر، المدير الفنى للمقاصة، للاطمئنان من خلال ودية اليوم على جاهزية لاعبى الفريق الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام طلائع الجيش.

ويستعد المقاصة لمواجهة سموحة فى السابعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدورى.

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من ناحية أخرى تظل أزمة المدير الفنى الجديد للفريق معلقة رغم استقرار إدارة النادى على التعاقد مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا للفريق، خلفاً للجهاز الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وهبوط المستوى.

إدارة نادى المقاصة لا تزال فى حيرة بين تعيين مدير فنى أجنبى أو مدير فنى وطنى، حيث توجد أصوات داخل الإدارة تنادى بالتعاقد مع مدير فنى مصرى يكون على دراية باللاعبين ومستوياتهم لإنقاذ الفريق من محنته حيث يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 بالدورى برصيد 12 نقطة، جمعها من 15 مباراة حيث حقق الفريق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولى المقاصة و أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الأمر الذى دعا أسطورة الزمالك الأسبق للحضور إلى القاهرة قبل أن يغادر أمونيكى القاهرة ويعود إلى بلاده على أن يعود يوم الجمعة المقبل للإعلان عن تولية القيادة الفنية بشكل رسمى والظهور فى مؤتمر صحفى السبت المقبل لإعلان تعيين أمونيكى مديرا فنيا لمدة موسم ونصف الموسم.