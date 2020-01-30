شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يرفض شكوى السويسرى جروس ضد الزمالك بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسرى كريستيان جروس والتى رفعها ضد الزمالك، مطالباً النادى بسداد مستحقاته المالية، وبناءً عليه تم رفض باقى الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادى.

ورحل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الزمالك عقب نهاية تعاقده مع النادى الأبيض ليتولى قيادة الأهلى السعودى، الذى كان يدربه فى وقت سابق قبل أن يعود إليه مجددا هذا الموسم.

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وقال أمير مرتضى لـ"الخليج 365"، إن ملف شكوى جروس أغلق بعدما رفض الاتحاد الدولى نظر شكواه التى قدمها ضد النادى الأبيض، ويعمل المشرف العام على الكرة على إنهاء الملفات المختلفة الخاصة بمستحقات الأجانب بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور.

وجاءت شكوى جروس ضد الزمالك بالاتحاد الدولى لكرة القدم، متضمنة عدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الماضية على حساب نادى نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية وتتمثل المستحقات التى طالب جروس الحصول عليها تتمثل فى 150 ألف دولار الخاصة بقيادة بطل الكونفدرالية للتتويج باللقب الأفريقى، والتى كان قد وعد بها مسئولو النادى المدرب السويسرى، إلا إن الاتحاد الدولى أقر بعدم وجود مستحقات لجروس لدى الزمالك بعدما تقدمت إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بالأوراق الرسمية التى تثبت ذلك.

وبذلك أغلق مسؤولو الزمالك، ملف السويسرى كريستيان جروس، بعد توضيح أمير مرتضى بشكل قاطع إن شكوى جروس تم رفضها من جانب الفيفا ليتجنب النادى أية عقوبات انضباطية.