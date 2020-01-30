شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كمامة" و"موبايل" فى وصول بعثة المصرى إلى نيجيريا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المصرى البورسعيدى إلى نيجيريا استعداداً لخوض مواجهة إينوجو رينجرز النيجيرى، فى المباراة التى ستقام الأحد المقبل فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك على استاد نامدى أزيكيوى بمدينة إينوجو النيجيرية.

وتضم البعثة، التى يرأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى بالإضافة إلى كريم العراقى، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سنبوري، عمر كمال، فريد شوقى، إسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، محمد جابر".

وتعد مباراة المصرى مع إينوجو رينجرز بمثابة تحصيل حاصل بعد ضمان الفريق البورسعيدى صعوده لدور الثمانية من البطولة فى المركز الثانى لمجموعته برصيد 9 نقاط خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة وستقام قرعة دور الثمانية يوم 5 من شهر فبراير القادم فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

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وظهر بعض لاعبى المصرى خلال الوصول إلى نيجيريا مرتديين "كمامات"، فى تأمين طبى احترازية للتصدى لفيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، عقب إصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى، بينما ظهر جهاز المصرى بقيادة إيهاب جلال إلى جانب رئيس البعثة يوقعون بعض الأوراق الخاصة بإجراءات الوصول إلى نيجيريا فيما حرص حمد إبراهيم، المدرب العام للمصرى، على إجراء مكالمة هاتفية عقب وصوله إلى المطار.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المصرى من المطار إلى فندق الإقامة تمهيدا لبدء الاستعدادات للمواجهة القادمة مع بطل نيجيريا والتى يسعى فيها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لمصالحة جمهور الفريق البورسعيدى خاصة بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة بالدورى المحلى من الجونة بهدفين مقابل هدف.



إيهاب جلال ومسؤولى بعثة المصرى



ارتداء بعض لاعبى المصرى لـ"كمامات"