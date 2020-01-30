شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول لـ روقة وعمار حمدى فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الثنائى محمد أشرف روقة وعمار حمدى فى نادى طلائع الجيش للمرة الأولى للمشاركة فى التمرين بعد إنهاء إجراءات انضمامهما للفريق بشكل رسمى قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوى .

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع محمد أشرف روقة لاعب الزمالك المعار لإنبى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، وقام نادى الطلائع بقيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعد صفقة روقة هى الرابعة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

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شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وحصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.