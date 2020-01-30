شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم، الخميس، عقب غيابه عن تدريبات الأمس، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس، فى المباراة إقامتها فى الثالثة من عصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخضع الونش لاختبار طبى اليوم قبل التدريبات ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق عقب خضوعه لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال مران الفريق بأنجولا بالأمس، وذلك بسبب كدمة بسيطة فى كاحل القدم، وبذلك أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة وفقا لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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ووصلت بعثة الزمالك إلى أنجولا، أمس الأربعاء، وخاض الفريق تدريب استشفائى، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولى يوم السبت المقبل وفضل كارتيرون إراحة محمود علاء مدافع الفريق الأساسى من رحلة أنجولا واصطحاب الثلاثى محمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام حيث يعد الونش وإلى جانبه عبد الغنى الأقرب للظهور فى التشكيلة البيضاء فى مواجهة أول أغسطس.

وتأتى مباراة الزمالك مع أول أغسطس بمثابة تحصيل حاصل فى ختام مباريات المجموعة الأولى من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعدما ضمن الزمالك تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثانى المجموعة الأولى مع مازيمبى الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة فى رصيده 8 نقاط بالمركز الثانى فى مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك التى اختارها كارتيرون لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفى فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.