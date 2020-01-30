شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حكم مباراة بيراميدز ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أنه لم يتم إيقاف الحكم طارق مجدى، الذى أدار مباراة بيراميدز ونادى مصر أمس، بعد الأحداث التى شهدتها المباراة التى أقيمت باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز بيراميدز 2 / 1.

وشهدت مباراة بيراميدز وإف سى مصر التى أقيمت أمس مهرجانا من البطاقات الحمراء من قبل الحكم طارق مجدى، والذى طرد 4 من الفريق الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز، وهم إسلام صالح وأحمد سعيد "أوكا" وأحمد يوسف ثم أحد أفراد طاقم التدريب.

وعلق إسلام صالح على قرارات عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا، "حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بس عاوز أعرف هى الكره فى مصر أهلى وزمالك وبيراميدز بس، طول الماتش لاعيبه بيراميدز تتكلم مع الحكم وتزعق وأولهم عبد لله بيقولو اطردنى وهو عارف إن طارق مجدى ميقدرش يعمل كده عشان هما بيراميدز، وإحنا عشان بنقولوا حرام يا كابتن راح مطلع الإنذارات كأنه بيوزع لبان، أنا نفسى أسأله سؤال هو انت لو لاعيبه الأهلى والزمالك وبيراميدز تقدر تطرد 3 لاعيبه فى ماتش او اتنين فى دقيقتين، ولله هى دى الكره فى مصر.. برافو طارق مجدي".

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فيما أكد الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن فريقه استحق الفوز على نادى مصر بنتيجة 2 / 1، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

وأوضح تشاتشيتش فى تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه يعانى من كثرة الغيابات وفقدان لاعبين فى كل مباراة، قائلاً: "محمد حمدى غاب عن مواجهة امس بسبب الإيقاف، وعبد الله السعيد سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الأهلى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة".

وعن غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي، أكد المدير الفنى أن اللاعب يعد من أبرز الأعمدة الأساسية فى الفريق وغيابه سيؤثر على الأداء، لافتًا إلى إنه سيضع كافة السيناريوهات لتعويض غيابه أمام المارد الأحمر.