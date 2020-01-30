شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. طلائع الجيش يضم "روقة" من الزمالك لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك على عقود انضمامه لنادى طلائع الجيش، بصورة رسمية، اليوم الخميس، فى حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق إلى جانب وكيل أعمال اللاعب ميدو حزين.

وتواجد روقة فى نادى طلائع الجيش لإنهاء كافة إجراءات انضمامه حيث انتهى من مسألة حصوله على موافقة الزمالك بقطع إعارته بصورة رسمية من نادى إنبى للانضمام إلى صفوف طلائع الجيش، وهو ما حدث حيث وقع فى جلسة مع مدير الكرة بنادى طلائع الجيش على عقود انتقاله للطلائع.

وزار "روقة"، صباح اليوم الخميس، مقر شركة إنبى حيث استقبله زكريا السيد رئيس النادى البترولى، وأكد له أن باب النادى البترولى سيظل مفتوحاً أمامه فى أى وقت، متمنياً له التوفيق فى تجربته القادمة مع طلائع الجيش وشدد رئيس نادى إنبى، فى جلسته مع روقة، على أن مستحقاته سيتسلمها كاملة مع لاعبى الفريق البترولى، رغم طلب اللاعب فسخ الإعارة، لكونه أحد اللاعبين الذى لم تحدث من جانبه أى أزمة منذ استعارته من الزمالك، خاصة أن فسخ الإعارة جاء لرغبة اللاعب فى المشاركة بشكل أساسى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى الحالى لإنبى تحت قيادة حلمى طولان، لذا طالب بالرحيل عن النادى البترولى بصورة ودية وتسلم مجلس إدارة إنبى خطاباً من الزمالك بشأن طلب فسخ الإعارة الخاصة بروقة وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادى البترولى ليقوم روقة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى طلائع الجيش بعد تفضيله العودة إلى صفوف الطلائع خاصة أنه ناديه السابق الذى تألق ضمن صفوفه وانضم منه إلى الزمالك.

وشارك محمد أشرف روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 / 2019 قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 / 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى خلال فترة الإعارة من الزمالك، 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين حيث انضم للنادى الأبيض من صفوف طلائع الجيش وسيعود إلى الطلائع مجددا بشكل رسمى خلال الساعات الجارية.