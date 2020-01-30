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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها إعلان قائمة الأهلى لمواجهة الهلال السودانى، وتحديد الاتحاد الأفريقى موعد قرعة دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

قائمة الأهلى لمواجهة الهلال السودانى.. عودة قفشة وغياب رمضان صبحى

أعلن الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التى تتوجه للسودان فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، لمواجهة الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى قفشة الذى غاب عن مباراة النجم الساحلى، فيما استبعد رمضان صبحى رغم مشاركته فى المران الجماعى صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة .

الكاف يحدد 5 فبراير موعداً لقرعة دور الثمانية بدورى الأبطال والكونفدرالية

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأربعاء 5 فبراير المقبل موعداً لإجراء قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بعد صلاح والشناوى.. شوقى غريب يفاضل بين حجازى وطارق حامد للأولمبياد

يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بين الثنائى أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك لضم أحدهما لقائمة أولمبياد طوكيو 2020.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لقائمة الفراعنة الصغار فى أولمبياد طوكيو، حال موافقة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، كما سيضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى.

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نزيف وإغماء اليو بادجى يثير قلق لاعبى الأهلي بالمران الأخير قبل لقاء الهلال

تعرض السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى ، لإصابة قوية فى الوجه وبالتحديد بمنطقة الأنف، بعد تدخل أحد زملائه عليه بالكوع خلال التقسيمة بمران الفريق الأحمر المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض بادجى للإغماء لبضع ثوانٍ فور سقوطه، ونزيف فى الأنف، وهو الأمر الذى أثار قلق لاعبى الأهلى قبل تدخل خالد محمود طبيب الفريق الذى قام بعلاجه وعاد اللاعب السنغالى للمشاركة فى المران بعدها بدقائق.

روقة يظهر فى إنبى لإنهاء إجراءات انضمامه من الزمالك إلى الطلائع

تواجد محمد أشرف روقة، لاعب وسط الزمالك، فى مقر شركة إنبى صباح اليوم، الخميس، لإنهاء إجراءات قطع إعارته بصورة رسمية من النادى البترولى للانضمام إلى صفوف طلائع الجيش، واستقبل زكريا السيد رئيس نادى إنبى، اللاعب، وأكد له أن باب النادى البترولى سيظل مفتوحاً أمامه فى أى وقت، متمنياً له التوفيق فى تجربته القادمة مع طلائع الجيش.

رسمياً.. الصفاقسي التونسي يُخاطب الأهلي لاستعارة حسين السيد

تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.

الحكام يهددون بعدم إدارة مباريات الدورى بسبب المستحقات المتأخرة

أبدى عدد كبير من الحكام استياءهم من عدم صرف أى مستحقات مالية لهم منذ انطلاق الموسم الكروى الجارى، ونقل هؤلاء الحكام غضبهم إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وطالبوه بالتدخل لحل الأزمة مع اتحاد الكرة.