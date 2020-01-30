شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يغلق ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو سموحة ملف الصفقات الشتوية بعد التدعيمات التى أبرمها الفريق، وكان آخرهم ثنائى الأهلى صلاح محسن ومحمد عبد المنعم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

وأكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى اكتفى بالصفقات التى أبرمها خلال فترة الميركاتو الشتوى ورفض ضم أى لاعب آخر، حفاظا على استقرار الفريق فى ظل امتلاكه للعديد من اللاعبين أصحاب الخبرات .

وأضاف عامر أنه يقوم بتدعيم صفوف الفريق فى إطار الحاجة لتدعيم بعض المراكز ويرفض تماما ضم أى لاعب إلا بناءً على احتياجات الجهاز الفنى، فى الوقت الذى تمسك فيه بكل عناصر الفريق الأساسية التى جاءتهم بعض العروض المحلية مثل حسام حسن ومحمود عزت .

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ويستعد سموحه لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء اليوم باستاد حرس الحدود فى مواجهة صعبة للطرفين، ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة جمعها من14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً .

ومن المتوقع أن يبدأ سموحه لقاء اليوم بنفس التشكيلة التى خاضت اللقاء الأخير بالدورى أمام الإسماعيلى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ويتكون من : "الهانى سليمان، أحمد فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل، يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت".