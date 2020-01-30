شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: اتجاه للإبقاء على صالح جمعة بعد فشل تسويقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الاتجاه الأقرب هو بقاء صالح جمعة لاعب وسط الأهلى حتى نهاية الموسم مع فريقه، بعد فشل جميع محاولات تسويقه، سواء محلياً أو خارجياً، على الرغم من رفض السويسرى رينيه فايلر لفكرة استمراره مع الفريق، وإعلانه رحيل اللاعب خلال أحد المؤتمرات الصحفية على خلفية خلافه مع اللاعب.

وقال مصدر داخل النادى الأهلى، "لم تصلنا عروض لصالح جمعة سواء داخلية أو خارجية، والاتجاه الأقرب هو بقاؤه حتى نهاية الموسم، فايلر أكد أنه لن يعتمد عليه بأى شكل، وبالتالى فالرحيل سيكون نهاية اللاعب حتى وإن تأخر الأمر لنهاية الموسم".

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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وترفض الأندية المجازفة بالتعاقد مع صالح جمعة بسبب شكوى إدارة الأهلى المتكررة من عدم التزام اللاعب، كما أن صالح جمعة بالغ فى طلباته المالية عند الدخول فى مفاوضات مع أى نادٍ خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادى إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلى استدعاءه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادى سموحة.

وتنتعش خزينة النادى الأهلى بمبلغ 2 مليون جنيه، وهى قيمة إعارة ثنائى الفريق صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لسموحة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم، وانتقل صلاح محسن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية.