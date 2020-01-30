شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بالعصائر فى المران الثانى استعدادا لأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بفترة إحماء والجرى لمدة خمس دقائق، بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالفريق، كما حرص محمد أسامة، طبيب الفريق، على حمل كميات كبيرة من العصائر لمران الفريق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو.

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا السبت المقبل، وضمن الزمالك التأهل الى دور الـ 8 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثانى فى المجموعة الاولى خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر، فيما خرج من البطولة كل من أول أغسطس الانجولى وزيسكو الزامبى عن المجموعة الاولي.

فى الوقت نفسه فضل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إراحة عدد كبير من لاعبيه فى مباراة السبت المقبل وتم استبعادهم من السفر الى أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وفرجانى ساسى وشيكابالا، وبهذا من المنتظر أن يشارك محمود جنش حارس الفريق فى مباراة السبت المقبل عقب عودته من الإصابة الطويلة التى كان يعانى منها منذ مشاركته مع المنتخب فى أمم أفريقيا 2019، لتكون المشاركة الأولى لجنش مع الزمالك هذا الموسم.

ومن المنتظر أيضا أن يمنح كارتيرون الفرصة فى مباراة السبت المقبل لكل من أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق، وإسلام جابر وكريم بامبو جناحى الزمالك بغرض منحهم حساسية المباريات فى ظل غيابهما شبه الدائم عن مباريات الفريق.