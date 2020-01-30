كل ما تريد معرفته عن مواجهات زعيم الثغر وسموحة قبل موقعة المكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ملعب حرس الحدود بالمكس، فى السابعة والنصف مساء اليوم، (ديربي) الإسكندرية بين الاتحاد وضيفه سموحة فى ثامن مباريات الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 61 للدورى المصرى، بصافرة الحكم عبد العزيز السيد، وحقق زعيم الثغر فوزاً كبيراً على حساب طلائع الجيش بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية، بينما تعادل سموحة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق. - الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

- سموحة فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 14 مباراة أيضاً.

- فاز الاتحاد فى 7 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل 16 هدفاً وعليه 11.

- فاز سموحة فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 3 وأحرز 16 هدفاً وعليه 15.

- استعاد الاتحاد نغمة الفوز بعد غياب دام 4 مباريات بتفوقه على طلائع الجيش (3 – 0) فى الجولة 14.

- غاب الفوز عن سموحة فى أخر 4 مباريات حيث خسر أمام المصرى (1 – 2) و دجلة (2 – 3) ثم تعادل مع الحدود (0 – 0) والإسماعيلى (1 – 1).

- يقود طلعت يوسف (64 سنة) فريق الاتحاد منذ 22 مايو الماضى.

- بدأ سموحة الموسم مع حسام حسن ثم تسلم حمادة صدقى المهمة بداية من اللقاء السابق أمام الإسماعيلى.

- محمود رزق وأحمد رفعت فى صدارة هدافى الاتحاد برصيد 4 أهداف لكلاً منهما. Advertisements

- حسام حسن فى صدارة هدافى سموحة برصيد 6 أهداف.

- أحمد رفعت أفضل صانع أهداف فى صفوف الاتحاد بـ 5 "أسيست".

- ناصر ماهر أفضل صانع أهداف فى صفوف سموحة برصيد 4 تمريرات حاسمة.

- 15 مباراة جمعت الطرفين فى الدورى منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011.

- التكافؤ شعار المواجهات المباشرة بين الفريقين ’ حيث تفوق الاتحاد فى 5 مباريات وأحرز 19 هدفاً مقابل 5 انتصارات أيضاً و18 هدفاً لفريق سموحة وتعادلا 5 مرات.

- فى الموسم الماضى تعادلا (1 – 1) فى الجولة 17 ثم تفوق الاتحاد فى الجولة 34 (3 – 1). - تفوق سموحة فى أول لقاء أمام الاتحاد (3 – 0) بالجولة 14 موسم 2010 – 2011 بتوقيع الغانى صامويل أفوام (هدفين) وأحمد بلال. وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بإغلاق صفحة البطولة العربية والتركيز فى مباريات الدورى فى ظل الصراع المحتدم مع المقاولون العرب والزمالك على المركز الثانى، ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام سموحة مكون من : " عماد السيد،محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – السيد سالم،نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – أوكوى،خالد قمر – رزاق سيسيه". فى المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة استغلال الحالة المعنوية السيئة لزعيم الثغر عقب الوداع العربى لتحقيق انتصار يساهم فى تعديل موقع الفريق السكندرى بجدول الدورى، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام زعيم الثغر مكون من : "الهانى سليمان، أحمد فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل، يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت".

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