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إف سى مصر يشكو حكم مباراة بيراميدز لاتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادي اف سي مصر بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد طارق مجدى حكم مباراة الفريق وبيراميدز التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتضمنت الشكوى التى تقدم بها نادى إف سى مصر اعتراضا علي حالات الطرد التي تعرض لها لاعبو الفريق، حيث قام الحكم بطرد 3 لاعبين من فريق إف سى مصر، وشهدت مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، طرد ثلاثة لاعبين من إف سى مصر.

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وأصدر نادي إف سى مصر بيانا رسميا اليوم أكد خلاله أن الفريق تعرض لظلم كبير خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز، من قبل حكم المباراة، ومعاملة اللاعبين بشكل سيئوطالب نادي مصر اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة، بعد الأخطاء الكارثية التى سقطوا فيها بالأمس، كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسي، لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة، وأعلن نادي مصر رفضه تولي الحكم طارق مجدي إدارة أي مباراة له في الفترة المقبلة.

من جانبه علق إسلام صالح لاعب اف سي مصر والذي كان احد اللاعبين الذين حصلوا علي طرد في مباراة الأمس ، على قرارات الحكم عبر صفحته على "الفيس بوك" قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بس عاوز أعرف هي الكره في مصر أهلي وزمالك وبيراميدز بس، طول الماتش لاعيبه بيراميدز تتكلم مع الحكم وتزعق واولهم عبد لله بيقولو اطردني وهو عارف ان طارق مجدي ميقدرش يعمل كده عشان هما بيراميدز، وحنا عشان بنقولوا حرام يا كابتن راح مطلع الانذارات كأنه بيوزع لبان، انا نفسي اسالوا سؤال هو انت لو لاعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز تقدر تطرد 3 لاعيبه في ماتش او اتنين في دقيقتين، ولله هي دي الكره في مصر.. برافو طارق مجدي".

 

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