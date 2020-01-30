شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر القاهرة متوجها إلى السودان لمواجهة الهلال ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة النادى الأهلى، فى طريقها إلى للسودان لمواجهة الهلال بعد غداً السبت، على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، فى الوقت الذى حصل فيه اللاعبين على التطعيمات اللازمة قبل الرحلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ويرافقهم كابتن محمود الخطيب، إجراءات سفره من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى الخرطوم.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال البعثة حسام عيسى سفير مصر فى السودان، والذي بذل مجهودات كبيرة لترتيب اقامة بعثة الأهلي في السودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء اليوم الخميس.

وفتح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خط اتصالات مع السفير حسام عيسى من أجل التنسيق بشأن رحلة الأحمر للسودان لخوض مباراة الهلال وشهدت الساعات الماضية خط اتصالات مُباشر ومُكثّف بين الخطيب الذى سيترأس بعثة الفريق فى السودان والسفير المصرى للاطمئنان على الترتيبات وأجواء البعثة فى السودان قبل مواجهة الهلال التى ستُحدد الفريق الصاعد لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.

وطمئن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

ويتصدر الأهلي مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم.

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