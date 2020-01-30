"شيطان السرعة المصري".. من هو نايل نصار الذي خطف قلب ابنة بيل جيتس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت - محمد يسري مرشد:

وافقت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل جيتس، على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتكلل قصة ارتباط شغلت وسائل الإعلام العربية والعالمية بالنجاح.

وأعلن الفارس المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" موافقة جينيفر على طلبه قائلا: "قالت نعم، أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن". لترد نجلة بيل جيتس: "لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة".

نايل نصار مصري أمريكي يبلغ من العمر 29 عاماً، من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين في مدينة شيكاغو الأمريكية، ونشأ وتربى بالكويت، وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل للولايات المتحدة الأمريكية؛ ليتخرج في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه فى رياضة الفروسية، والتى أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـ"جينيفر" ابنة ثاني أغنى رجل في العالم والتى تقدر ثروته بـ90 مليار دولار.

وألقت الصحيفة الفرنسية الضوء على مشاركة "كاثرين" في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في فرنسا، حيث رصدت كاميرات المصورين الفتاة ذات الـ24 ربيعاً، بصحبة والدها ووالدتها، يرافقهم بطل الفروسية المصري.

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وتوج نصار في فبراير 2018 ببطولة كأس العالم للفروسية التى احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية ليضيف البطولة الأغلي فى مشواره الرياضي بعد بطولة ويلجنتون التى أهلته للبطولة العالمية.

وفي نهاية عام 2018 اصطحب نصار خطيبته إلى مدينة الأقصر؛ لقضاء عطلة عيد الميلاد على متن أحد المراكب السياحية في نهر النيل حيث زارت جينيفر جيتس، معبدي الأقصر والكرنك برفقته.

وشهد العام الماضي فوز نصار ببطولة الأساتذة للفروسية فى الولايات المتحدة كأول مصري وعربي يتوج بالبطولة التى تبلغ جائزتها 400 ألف دولار.

ووصف موقع "هورس كندا" نصار بـ"شيطان السرعة المصرى"، لكونه أول من يفوز بتحدى لونجين وسباق لونجين جراند فى نفس الحدث، بنفس الحصان.

وقاد نصار منتخب مصر للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد غياب 60 عامًا، إثر فوز فرسان مصر بالمركز الأول ببطولة كأس الأمم التي احتضنتها مدينة الرباط بالمغرب الـ13 أكتوبر الماضي بعد أداء أذهل جميع الحاضرين من مختلف الدول.