كارينيو يعلن تشكيل الوحدة لمواجهة الاتفاق فى الدورى السعودى

أعلن كارينيو المدير الفنى للوحدة السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل الوحدة أمام الاتفاق كالأتى : حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني. خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، ياسين حمزة، عبدالرحمن الريو. Advertisements خط الوسط : وليد باخشوين، انسيلمو دى موريس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو. انسيلمو دى موريس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو. خط الهجوم : يوسف نياكاتى. الاحتياط : عبدالقدوس عطية، علي النمر، فارس العابدي، راكان الشملان، جابر عيسي، راضي العتيبي، مشاري القحطاني، محمد القرني، محمد الصيعري.

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