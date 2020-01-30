وليد أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الوحدة

أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل الاتفاق لمواجهة الوحدة كالأتى : حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، سعيد الربيعي، إبراهيم محنشي. Advertisements خط الوسط : فيليب كيش، باربوسا دي سوزا، محمد الكويكبي، فواز الطريس. باربوسا دي سوزا، محمد الكويكبي، فواز الطريس. خط الهجوم : هزاع الهزاع، سليمان دوكارا. الاحتياط : عبدالله الصالح، سعد خيري، عبدالله الخطيب، علي هزازي، علي فؤاد، حامد الغامدي، وليد أزارو، عبدالله سالم، ماهر محمد.

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