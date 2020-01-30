فيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس والتي قام برفعها ضد نادي الزمالك . برفعها ضد نادي الزمالك . وطالب حروس نادي الزمالك في شكواه بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادي . الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادي . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم .

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