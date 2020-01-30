فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل الإسماعيلي امام الانتاج الحربي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة الانتاج الحربى بعد قليل لحساب الجولة الــ15 بالمسابقة المصري الممتاز.
التشكيل شهد اشراك الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف بجانب عودةمحمود دونجا لاعب الوسط بشكل أساسى وجاء التشكيل كالتالى …
حراسة المرمى .. محمد فوزى
خط الدفاع .. محمود البدرى، محمد هاشم، باهر المحمدى،
خط الوسط .. همام طارق، محمود دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم .. محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى، ابراهيم ابو اليزيد، محمد مخلوف، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، شيلونجو، بيكيتى سيلفا.
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