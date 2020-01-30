شاهد.. صحيفة إنجليزية تبرز تفوق محمد صلاح على توريس بشكل ساخر

عبرت صحيفة إنجليزية بشكل كوميدي عن تخطي اللاعب المصري محمد صلاح للنجم الإسباني فيرناندو توريس، في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقامت صحيفة بليتشر ريبورت فوتبول الإنجليزية مساء اليوم الخميس بنشر صورة كوميدية تبرز محمد صلاح و كأنه يركل توريس من ترتيبه في قائمة الأكثر تهديفًا مع ليفربول ويأخذ مكانه في المركز الخامس، وذلك بعد أن سجل صلاح

هدفه ال 66 مع ليفربول ليتخطي توريس الذي قد سجل 65 هدف.

كما أبرزت الصورة أيضاً لاعب ليفربول السابق لويس سواريز بطريقه كوميدية وكأنه قضم قطعة من ميداليته التي تحمل عدد أهدافه وهو 69 هدف، محتلًا المركز الرابع في قائمة الأكثر تهديفاً في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

ويتصدر روبي فاولر الترتيب بـ 128 هدف، يليه ستيفن جيرارد 120 هدف، ثم في الترتيب الثالث مايكل اوين برصيد 118 هدف.

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وفي المركز الرابع لويس سواريز برصيد 69 هدف، ويليه محمد صلاح بـ 66 هدف، وهو ما يمنح النجم المصري فرصة كبيرة لتخطي رقم الأوروجواياني ومواصلة أرقامه المميزة مع ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا روما الإيطالي في صيف 2017، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وقاد الريدز لتحقيق دوري أبطال اوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.