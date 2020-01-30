تدريبات تكتيكية خاصة للاعبي الزمالك قبل موقعة أول أغسطس

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تكتيكية خاصة عن خطة المواجهة أمام أول أغسطسالأنجولي في دوري الأبطال.
طبق اللاعبون التدريب بطول الملعب بمشاركة الحراس الثلاثة محمود جنش ومحمدعواد ومحمد صبحي بالتبادل.
يستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
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