تقدم نادي مصر بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي اعتراضا على قراراته أمس، الأربعاء في الجولة الـ 15 للدوري الممتاز.
كان للقاء أمس والذى إنتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابلهدف قد شهد طرد ثلاث لاعبين من نادي مصر.
وتضمن بيان نادي أن الفريق تعرض لظلم كبير خلال المباراة من قبل حكم المباراةومعاملة اللاعبين بشكل سيئ رافضا تولي الحكم إدارة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة
وطالب مصر اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة بعد الأخطاء الكارثية التي وقع فيها ،كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسي لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي مصر يشتكي الحكم" طارق مجدي " لإتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.