نادي مصر يشتكي الحكم" طارق مجدي " لإتحاد الكرة

تقدم نادي مصر بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي اعتراضا على قراراته أمس، الأربعاء في الجولة الـ 15 للدوري الممتاز.

كان للقاء أمس والذى إنتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل

هدف قد شهد طرد ثلاث لاعبين من نادي مصر.

وتضمن بيان نادي أن الفريق تعرض لظلم كبير خلال المباراة من قبل حكم المباراة

ومعاملة اللاعبين بشكل سيئ رافضا تولي الحكم إدارة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة

وطالب مصر اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة بعد الأخطاء الكارثية التي وقع فيها ،كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسي لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة.