تدريبات قوية لحراس الزمالك

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت إشراف عمرو عبدالسلام، تدريبات عبارة عن التصويب بالتبادل على الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي من مسافات قريبة. التصويب بالتبادل على الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي من مسافات قريبة. شهدت التدريبات تألق الثلاثي بشكل لافت للنظر استعدادًا لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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