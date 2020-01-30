فيديو | محمود تريزيجيه يؤكد أن اللغة العربية سبب هدفه القاتل أمام ليستر

كشف الجناح الدولي المصري “محمود تريزيجيه” عن السر الذي قاده نحو تسجيل هدف فوز أستون فيلا على ليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ليلة أول أمس الثلاثاء على ملعب فيلا بارك، مؤكدًا أنه يتعلق باللغة العربية المحلية المصرية.

وقال تريزيجيه في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا على فيسبوك “هذه لحظة عظيمة أن أسجل ونذهب إلى ملعب ويمبلي، لكننا عملنا وبذلنا الكثير من الجهد اليوم، ولهذا السبب نستحق الذهاب إلى ويمبلي”.

وأضاف “أنا سعيد جدًا بأن الهدف الذي سجله ساعد الفريق للذهاب إلى ويمبلي”

وعن لعبة هدف الفوز الذي صنعه أحمد المحمدي، قال لاعب الأهلي وقاسم باشا السابق “لعبة الهدف؟ نتدرب على تلك الكرة بصفة مستمرة في تدريبات الفريق”.

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وأوضح “عندما تسلم (المحمدي) الكرة قلت له: “ارسل الكرة على القائم البعيد”، ولأن حديثي معه كان باللغة العربية فلم يفهم أحد ما أقصده، لكنه فعل ما طلبت منه وسجلت بعدها، كان هذا أفضل شعور”.

إلى ذلك، لم يعرف أستون فيلا طعم التأهل إلى نهائي هذه البطولة منذ عام 2010 عندما خسر أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1/2، وكانت تلك النسخة هي الأخيرة تحت مسمى “كارلينج كب” قبل أن يتم تغييرها إلى اسم كابيتال وان كب ثم كاراباو كب.