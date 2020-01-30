الميركاتو الشتوي | ولفرهامبتون يضم برتغاليًا جديدًا لصفوفه

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الجناح البرتغالي دانيل بودينسي قادمًا من فريق أولمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن بودينسي / 24 عامًا/ وقع على عقد يربطه بالفريق الذي يدربه مواطنه نونو سبيرتو سانتو، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.
وشارك بودينسي في 27 مباراة مع أولمبياكوس، متصدر ترتيب الدوري اليوناني بدون هزيمة حتى الآن، كما أنه سجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.
وسينضم بودنيسي إلى كتيبة من اللاعبين البرتغاليين في وولفرهامبتون، حيث سيكون الثامن إلى جانب كُل من الحارس روي باتريسيو والمدافع روبن فيناجري وبرونو جورداو وجواو موتينيو وروبن نيفيز ودييجو يوتا وبيدرو نيتو.
ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.
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