الاتحاد السعودي يوضح سبب تغيير مكان المباراتين القادمتين للاتحاد والأهلي

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، نقل ملعب مباراتي الأهلي والإتفاق واتحاد جدة وضمك، إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي يخضع لها ملعب (الجوهرة المشعة) بجدة.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، أن مباراة الأهلي والإتفاق ضمن مباريات المرحلة السابعة عشر، والمقرر إقامتها يوم السادس من فبراير المقبل، ستقام على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وعلى نفس الملعب، قررت اللجنة إقامة مباراة اتحاد جدة وضيفه ضمك، ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشر، والمقرر إقامته يوم العاشر من فبراير المقبل.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاء جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبد الله الرياضية بأعمال الصيانة خلال الفترة المقبلة.

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