رياضة | عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح فريق الأهلي أن القلعة الحمراء لن تستطيع شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي في نهاية الموسم.

وأكد شوقي في تصريحات إذاعية أن هيديرسفيلد لن يفرط في رمضان صبحي بأقل من 10 ملايين جنيه استرليني وهو مبلغ كبير جدًا على القلعة الحمراء.

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وأضاف شوقي: "أغلى لاعب مصري لو أكرمناه سيكون ثمنه 15 مليون جنيه بينما هيديرسفيلد بدأ في تسويق رمضان بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ولن يتركه بأقل من 10 ملايين جنيه استرليني لأنه أصبح لاعبًا في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "تمنيت أن أكون وكيلًا لحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق لأذهب به بعيدًا في عالم الاحتراف كهداف أسطوري لا مثيل له.