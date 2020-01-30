رياضة | تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا مع شيفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا مع شيفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي لتعارضها مع لقاء السيتي وأستون فيلا في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وكان من المفترض أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال يوم 1 مارس المقبل ولكن بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا، تم تأجيل مباراة الدوري ليلعب السيتي النهائي على استاد ويمبلي في الأول من مارس.

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كما تأجلت مباراة أستون فيلا المحترف به تريزيجيه مع شيفيلد يونايتد بالدوري ضمن الجولة 28 لتعارضه مع لقاء الفيلانز مع السيتي في نهائي كأس الرابطة.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد موعد المباراتين المؤجلتين لمانشستر سيتي وأستون فيلا في وقت لاحق.