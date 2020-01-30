رياضة | الزمالك يحصن لاعبيه من البعوض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصن لاعبيه من البعوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتحصين اللاعبين خلال المران المقام حاليًا في أنجولا بسبب البعوض.ورش الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة أقدام وأذرع اللاعبين وذلك لحمايتهم من لدغات البعوض الموجود داخل الملعب.



وانطلق مران الزمالك عصر اليوم في أنجولا كثاني تدريب للفريق هناك إستعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وتضم قائمة الزمالك لتلك المواجهة كل من:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى

محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع

محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم.

