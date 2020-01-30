رياضة | الونش جاهز للمشاركة أمام أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الونش جاهز للمشاركة أمام أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك جاهزًا للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وشارك الونش في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم بعدما حصل على راحة بالأمس.



وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري على ملعب القاهرة.



وينوي الجهاز الفني للفريق الاعتماد على محمود الونش في التشكيل الأساسي إلى جانب محمد عبد الغني بسبب استبعاد محمود علاء من تلك المواجهة.



وضمن الزمالك بشكل رسمي التأهل للدور التالي من البطولة الافريقية في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي في الصدارة.

