رياضة | برشلونة يتخلى عن كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي برشلونة استعادة لاعبه فيليب كوتينيو من بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الذي يحاول إعادته في الميركاتو الحالي قبل انتهاء إعارته في نهاية الموسم.

وأكد المتحدث الرسمي لناددي برشلونة لموقع جول العالمي أن كوتينيو لن يعود في الشتاء قائلًا: "كما هو متفق عليه لإكوتينيو سيظل لاعبًا لبايرن حتى نهاية الموسم، وأي شيء آخر يمكن أن يحدث لن يكون إلا في نهاية الموسم.

ولعب كوتينيو 24 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ إعارته في بداية وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.