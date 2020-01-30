رياضة | برشلونة يلجأ لورقة كوتينيو للتعاقد مع مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يلجأ لورقة كوتينيو للتعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيلجأ لنجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، كحل أخير لإنقاذ سوق إنتقالاته الشتوية، وذلك للتعاقد مع مهاجم جديد.

وتواصل إدارة برشلونة مساعيها للتعاقد مع مهاجم جديد يدعم به صفوف الفريق، بعد إصابة النجم الأورواياني لويس سواريز، وإبتعاده عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما أورده "راديو كتالونيا" البوم، فإن إدارة برشلونة تبحث عن مشتر جديد للنجم البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقة قوية في الخط الأمامي.

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ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة لنادي بايرين ميونخ هذا الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الإعارة مقابل 120 مليون يورو,

ورغم مساهمته في 15 هدف مع النادي البافاري بين تسجل 7 أهداف وصناعة 8 أهداف، إلا أن إدارة الفريق الألماني ترى أن كوتينيو لا يستحق المبلغ المذكور بنهاية الإعارة، لذلك فإن مسألة تفعيل بند الشراء مستبعدة تماماً.

وتحاول إدارة برشلونة تسويق كوتينيو في اليومين المتبقيين من الميركاتو الشتوي، في ظل رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم قوي من الطراز الأول، وليس مهاجماً مؤقتاً لفترة قصيرة.

ويستعد برشلونة مساء اليوم لإستقبال ليجانيس، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب كامب نو.