رياضة | الزمالك يستقر على رحيل محمد عبد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على رحيل محمد عبد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق نهاية الموسم الجاري وعدم الإبقاء عليه.



وأبدت إدارة الكرة ملاحظتها على اللاعب وقلة خبراته رغم مشاركاته الدولية مع المنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى عدم جدوى الاعتماد عليه في الجبهة اليمنى وعدم قدرته على التأقلم في هذا المركز إلى جانب صعوبة مشاركته بشكل أساسي في خط الدفاع بسبب الأخطاء.



وجاء النقص العددي في قائمة صفقات الزمالك وعدم أحقية التعاقد سوى مع لاعب واحد فقط خلال ميركاتو الشتاء بالإبقاء على عبد السلام وتأجيل رحيله عن الفريق.



ويلاقي الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

