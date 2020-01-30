رياضة | كارتيرون يجهز جناح الزمالك لمباراة أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز جناح الزمالك لمباراة أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إسلام جابر لاعب الأبيض للاعتماد عليه في مباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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ويسعى كارتيرون للاعتماد على إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر وذلك حال عدم اكتمال جاهزية عبدالله جمعة بعد استبعاده من المباريات الماضية.

واستبعد الجهاز الفني لاعبه محمد عبد الشافي من رحلة أنجولا لمنحه قسط من الراحة بسبب الاعتماد عليه بشكل مستمر في الفترة الماضية.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري المصري.