رياضة | زيدان يوبخ نجم ريال مدريد علنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوبخ نجم ريال مدريد علنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على مارسيلو خلال مباراة الفريق ضد ريال سرقسطة رغم الفوز برباعية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان انفعل مرتين على مارسيلو خاصة في الشوط الأول في الدقيقة 19، عندما ارتكب الظهير البرازيلي خطأ كاد يتسبب في هدف لفريق الدرجة الثانية.

وعاد زيدان ليصيح غاضباً بسبب عدم ضغط مارسيلو على الكرة خلال أمسية احتفل فيها اللاعب البرازيلي بخوض مباراته رقم 500 مع ريال مدريد.

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وربما لم يعد مارسيلو الخيار الأول لزيدان هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، مع ارتفاع أسهم الفرنسي فيرلان ميندي، الذي منح الريال صلابة دفاعية أكبر.

وذكرت الصحيفة أن مارسيلو لعب أساسيَا 12 مرة في إجمالي 19 مباراة خاضها، مقابل 7 مشاركات كبديل وانتقدت الصحيفة المدريدية مستواه بالأمس، قائلة في عنوان "دفاع الريال أكثر صلابة بدون مارسيلو".