رياضة | مباريات مرتقبة لسمسطا وشباب الفشن وباروط والشبان بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لسمسطا وشباب الفشن وباروط والشبان بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الدور الثاني، لمسابقة دورى القسم الرابع ببنى سويف .

سمسطا بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان يستضيف فريق بوش بقيادة أكرم جابر ابو القاسم بملعبه بسمسطا ، وتمثل المواجهة تحديا كبيرا للفريقان اللذان يسعيان لتحسين النتائج بالمسابقة وتقديم عروض قوية .

فيما يحل معلمين الواسطى ضيفا ثقيلا على نظيره فريق مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام ، ويسعى المعلمين للاحتفاظ بالصدارة فيما يسعى أبناء الفشن لحصد الثلاث نقاط والمنافسة على الصعود .

ويستضيف إهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال نظيره فريق مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ادم ، ويهدف الفريقان لخطف الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود .

فيما يحل الشبان المسلمين، ضيفا على فريق مركز شباب الواسطى فى مباراة مهمة للفريقان تقام على ملعب الواسطى .

حصاد مباريات الدور الاول

حيث يحتل معلمين الواسطى ' لافازا ' قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة فيما يتذيل بوش الرياضى جدول الترتيب بدون نقاط .

وتتمثل أكثر الأندية تحقيقا للفوز أندية معلمين الواسطى ومركز شباب الفشن برصيد 5 مباريات فيما لم يحقق بوش الرياضى اى انتصار خلال سبع جولات .

ويحتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزائم فيما تعرض بوش الرياضى للخسارة فى سبع مباريات .

وجاء مركز شباب الواسطى كأكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل بالمباريات برصيد 3 مباريات فيما لم يحقق سمسطا وبوش نتيجة التعادل نهائيا .

ويعتلى معلمين الواسطى قمة الاكثر تهديفا برصيد 18 هدف فيما جاء مركز شباب الواسطى كأقل الفرق إحراز الأهداف برصيد هدفين فقط خلال سبع مباريات .

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ويعتلى الثنائى معلمين الواسطى والفشن اقوى خط دفاع بالمسابقة برصيد 4 أهداف فقط فيما تلقت شباك فريق بوش 25 هدف .

ترتيب القسم الرابع

1- معلمين الواسطى 17 نقطة

2 - شباب الفشن 16 نقطة

3 - اهناسيا 14 نقطة

4 - باروط 10 نقاط

5 - الشبان المسلمين 10نقاط

6 - سمسطا الرياضى 6 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط

8 - بوش صفر